Zic Zazou – Ze End, Le Grand Final, 9 juin 2022, .

Zic Zazou – Ze End, Le Grand Final

2022-06-09 – 2022-06-09

À la fois musiciens, comédiens et chanteurs, les neuf musiciens amiénois de Zic Zazou détournent depuis 40 ans des objets du quotidien pour composer des mélodies. Ils reviennent à la Maison pour leur dernier concert totalement à leur image, festif et poétique !

Ensemble, ils ont parcouru les scènes du monde entier : du Costa Rica, à Hong Kong en passant par la Suède. Aujourd’hui âgés de 55 à 67 ans, les neuf musiciens préparent Ze End, Le Grand Final : un best of qui puise dans leur longue carrière débutée en 1980.

L’occasion pour les Zic Zazou de revenir à leurs premiers amours, du rock à la fanfare, et avoir de nombreuses images et photographies de leur longue carrière qui seront exposées à la Maison.

Pour cet ultime concert, nous leur avons laissé les clefs de la Maison. Rendez-vous sur le parvis, les Zic Zazou s’occupent de tout !

Générique

Films

Zic Zazou

Mise en scène

Alain Mollot

Jean-Marie Maddedu

Jean-Pierre Bodin

Hervé Germain

Scénographes

Bertrand Siffritt

Yves Guyard

Stéphane Fauchille

Chorégraphe

Bérengére Altiéri-Leca

Musique

Jean-François Hoël

Hervé Mabille

Frédéric Obry

Alain Graine

Pierre Denis

DURÉE · ENVIRON 1H30

TARIF 3 · 11 À 29€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

À la fois musiciens, comédiens et chanteurs, les neuf musiciens amiénois de Zic Zazou détournent depuis 40 ans des objets du quotidien pour composer des mélodies. Ils reviennent à la Maison pour leur dernier concert totalement à leur image, festif et poétique !

Ensemble, ils ont parcouru les scènes du monde entier : du Costa Rica, à Hong Kong en passant par la Suède. Aujourd’hui âgés de 55 à 67 ans, les neuf musiciens préparent Ze End, Le Grand Final : un best of qui puise dans leur longue carrière débutée en 1980.

L’occasion pour les Zic Zazou de revenir à leurs premiers amours, du rock à la fanfare, et avoir de nombreuses images et photographies de leur longue carrière qui seront exposées à la Maison.

Pour cet ultime concert, nous leur avons laissé les clefs de la Maison. Rendez-vous sur le parvis, les Zic Zazou s’occupent de tout !

Générique

Films

Zic Zazou

Mise en scène

Alain Mollot

Jean-Marie Maddedu

Jean-Pierre Bodin

Hervé Germain

Scénographes

Bertrand Siffritt

Yves Guyard

Stéphane Fauchille

Chorégraphe

Bérengére Altiéri-Leca

Musique

Jean-François Hoël

Hervé Mabille

Frédéric Obry

Alain Graine

Pierre Denis

DURÉE · ENVIRON 1H30

TARIF 3 · 11 À 29€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/zic-zazou/

À la fois musiciens, comédiens et chanteurs, les neuf musiciens amiénois de Zic Zazou détournent depuis 40 ans des objets du quotidien pour composer des mélodies. Ils reviennent à la Maison pour leur dernier concert totalement à leur image, festif et poétique !

Ensemble, ils ont parcouru les scènes du monde entier : du Costa Rica, à Hong Kong en passant par la Suède. Aujourd’hui âgés de 55 à 67 ans, les neuf musiciens préparent Ze End, Le Grand Final : un best of qui puise dans leur longue carrière débutée en 1980.

L’occasion pour les Zic Zazou de revenir à leurs premiers amours, du rock à la fanfare, et avoir de nombreuses images et photographies de leur longue carrière qui seront exposées à la Maison.

Pour cet ultime concert, nous leur avons laissé les clefs de la Maison. Rendez-vous sur le parvis, les Zic Zazou s’occupent de tout !

Générique

Films

Zic Zazou

Mise en scène

Alain Mollot

Jean-Marie Maddedu

Jean-Pierre Bodin

Hervé Germain

Scénographes

Bertrand Siffritt

Yves Guyard

Stéphane Fauchille

Chorégraphe

Bérengére Altiéri-Leca

Musique

Jean-François Hoël

Hervé Mabille

Frédéric Obry

Alain Graine

Pierre Denis

DURÉE · ENVIRON 1H30

TARIF 3 · 11 À 29€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

© Droits Réservés

dernière mise à jour : 2022-01-13 par