Ziaouley Music: Journée Africaine à Rouffignac St Cernin Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens Catégories d’évènement: Coux et Bigaroque-Mouzens

Dordogne

Ziaouley Music: Journée Africaine à Rouffignac St Cernin Coux et Bigaroque-Mouzens, 22 octobre 2022, Coux et Bigaroque-Mouzens. Ziaouley Music: Journée Africaine à Rouffignac St Cernin

Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

2022-10-22 – 2022-10-22 Coux et Bigaroque-Mouzens

Dordogne Coux et Bigaroque-Mouzens L’Association Ziaouley Music vous propose une journée Africaine le 22/10/2022 à Rouffignac St Cernin

Adhésion de 10€ pour les stages.

10h30-12h30 Stage Percussion africaine avec Zino 20€

14h00-17h00 Stage de danse africaine 30€

19h30 Soirée africaine (repas et spectacle) 20€

Renseignements/réservations 06 76 77 44 95 – 06 83 28 20 15 L’Association Ziaouley Music vous propose une journée Africaine le 22/10/2022 à Rouffignac St Cernin

Adhésion de 10€ pour les stages.

10h30-12h30 Stage Percussion africaine avec Zino 20€

14h00-17h00 Stage de danse africaine 30€

19h30 Soirée africaine (repas et spectacle) 20€ pixabay

Coux et Bigaroque-Mouzens

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Coux et Bigaroque-Mouzens, Dordogne Autres Lieu Coux et Bigaroque-Mouzens Adresse Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne Ville Coux et Bigaroque-Mouzens lieuville Coux et Bigaroque-Mouzens Departement Dordogne

Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coux-et-bigaroque-mouzens/

Ziaouley Music: Journée Africaine à Rouffignac St Cernin Coux et Bigaroque-Mouzens 2022-10-22 was last modified: by Ziaouley Music: Journée Africaine à Rouffignac St Cernin Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens 22 octobre 2022 Coux et Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens, Dordogne Dordogne

Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne