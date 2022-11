Semaine Européenne de Réduction des Déchets ZI la Herray – Vic en Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

La CCAM s’associe à l’ADEME et partcipera à l’édition 2022 de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) qui aura lieu du 19 au 27 novembre ZI la Herray – Vic en Bigorre 65500 Vic en Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« link »: « mailto:pole.nvironnement@adour-madiran.fr »}] Visite de la Société le Relais 65 4 créneaux de visite le lundi 21 novembre : 9h, 10h30, 14h et 15h30 Durée de la visite : 1h

Adresse : Anciens locaux des Ets Tujague – Zone Industrielle de la Heray, 65500 Vic-en-Bigorre Inscription obligatoire – gratuite – au 05 62 96 72 80 / pole.nvironnement@adour-madiran.fr

