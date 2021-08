Zguen Fest 2021 Carré Public, 16 septembre 2021, Albi.

Du 16 au 18 septembre,c’est la rentrée de Pollux Asso avec le Zguen Fest avec trois jours de concerts dans la cour du Carré Public ! ZGUEN FEST – 16 – 17 – 18 septembre 2021 Cour du Carré Public, 6 rue Jules Rolland, 81000 Albi Jeudi 16 septembre : Madam + Johny Mafia (gratuit) Vendredi 17 septembre : Babylon Circus + Tiwiza + Xipilli & The Rayers Samedi 18 septembre : Biga*Ranx + Lombre + Elium Bar et restauration sur place Plus d’infos sur les conditions d’accueil du public à venir, selon les conditions du moment. Pollux Asso oeuvre pour la diffusion et la promotion des musiques actuelles sur Albi et le Nord du département du Tarn. Let’s Zguen and Rock’N Roll ! Infos Pratiques Horaires d’ouverture : Du jeudi 16 au samedi 18 septembre 2021. Tarifs : Pleins tarifs : Pass 1 jour (vendredi ou samedi) : 15€ en prévente / 20€ sur place Pass 2 jours(vendredi et samedi) : 25€ en prévente / 30€ sur place Tarifs adhérents : Pass 1 jour (vendredi ou samedi) : 13€ en prévente / 18€ sur place Pass 2 jours(vendredi ou samedi) : 18€ en prévente / 28€ sur place Jeudi gratuit.

