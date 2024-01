Zézé Comedy Show : une soirée stand-up pour soutenir des talents locaux ! Ibis Styles Paris Tolbiac Bibliothèque de France Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

Entrée : 4,50€ (+ boisson offerte !)

Le Zézé Comedy Show revient avec un tout nouveau lineup mettant en avant 3 pépites du stand-up parisien !

Le Zézé Comedy Show est retour !

Le comedy club de l’hôtel Ibis Styles Paris Tolbiac revient sur les planches pour vous proposer une nouvelle soirée de rires le jeudi 25 janvier de 19h00 à 21h00

En plus de profiter d’un line up bourré de talent, vous pourrez décompresser tout en découvrant un lieu ultra sympa dans le 13eme arrondissement, alors réservez-vite votre place !

PS : Avec chaque entrée, une boisson (soft ou pinte) est offerte !

‍ Line Up :

Lala (@lavraielala)

Nicolas Zog (@nicolaszog)

Fosko (@_fosko_)

Et pour une soirée encore plus top, vous aurez la possibilité de vous rafraîchir et de grignoter.

Au menu :

Softs, bières & Cocktails

Planches à partager(ou pas) : Charcuterie // Mixte // Guacamole

ℹ️ Infos :

19H00 : Ouverture des portes

20H00 – 21H00 : Stand Up

Ibis Styles Paris Tolbiac, 21 Rue de Tolbiac, Paris 13

Ibis Styles Paris Tolbiac Bibliothèque de France 21 rue de Tolbiac 75013 Paris

Contact : https://www.myartistplace.com/detail-evenement/zezecomedyshow%C3%A0l%27h%C3%B4telibisstylestolbiac/r/recpOikTYBeUDMH5Z https://bit.ly/3tYNWae

