Zeus Vs Hera, la remontée vers l’Olympe Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, samedi 27 avril 2024.

Les Dieux de l’Olympe sont tombés dans l’oubli depuis des millénaires. Ils ont perdu leurs pouvoirs et vivent désormais sur terre comme n’importe quel mortel.

Une comédie contemporaine déjantée et absurde sur fond de péplum et de mythologie grecque !



Zeus, Dieu de la foudre et Héra, Déesse de la famille, cherchent par tous les moyens comment retrouver leur puissance et conquérir à nouveau le ciel et l’univers.



Auteur Michel Divol 14.5 14.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

