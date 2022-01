Zeus VS Hera Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Zeus VS Hera Aix-en-Provence, 5 février 2022, Aix-en-Provence. Zeus VS Hera Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

2022-02-05 20:00:00 – 2022-02-05 Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Les Dieux de l’Olympe sont tombés dans l’oubli depuis des millénaires. Ils ont perdu leurs pouvoirs et vivent désormais sur terre comme n’importe quel mortel.



Zeus, Dieu de la foudre et Héra, Déesse de la famille, cherchent par tous les moyens comment retrouver leur puissance et conquérir à nouveau le ciel et l’univers. Une comédie contemporaine déjantée et absurde sur fond de péplum et de mythologie grecque ! au Flibustier communication.flibustier@gmail.com +33 4 42 27 84 74 Les Dieux de l’Olympe sont tombés dans l’oubli depuis des millénaires. Ils ont perdu leurs pouvoirs et vivent désormais sur terre comme n’importe quel mortel.



Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons