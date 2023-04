FESTIVAL DU PATRIMOINE NATUREL – BALADE CONTÉE EN FORÊT DE ZETTING, 24 mai 2023, Zetting.

Sortie proposée par l’ANAB ( Association Nature Alsace Bossue) et animée par Monsieur Gilles Weiskircher.

Présentation de l’écosystème forestier et d’une prairie. Influence du changement climatique sur les forêts. Présentation de plusieurs plantes forestières comestibles et médicinales. Sensibilisation au respect de la faune et de la flore.

Rôle de la forêt comme puit de carbone, réserve d’eau, interactions avec le sol, trame verte et brune.

Contes locaux en lien avec l’environnement.

La forêt de Zetting jouxte un morceau du circuit des bornes. Se sera l’occasion de découvrir une borne de 1768, érigée par les Comtes de Nassau-Sarrebrück.

La sortie se fait uniquement sur un chemin forestier et macadamé, terrain plat, pas de difficulté particulière, dénivelé de 100 mètres environs.

Chaussures de marche et tenue adaptée à la météo.

Mercredi 2023-05-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-24 17:00:00. 0 EUR.

Mercredi 2023-05-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-24 17:00:00. 0 EUR.

Zetting 57905 Moselle Grand Est



Outing proposed by the ANAB (Association Nature Alsace Bossue) and animated by Mr Gilles Weiskircher.

Presentation of the forest ecosystem and a meadow. Influence of climate change on forests. Presentation of several edible and medicinal forest plants. Sensitization to the respect of the fauna and flora.

Role of the forest as a carbon sink, water reserve, interactions with the soil, green and brown fabric.

Local stories related to the environment.

The forest of Zetting is next to a part of the circuit of the milestones. It will be the occasion to discover a milestone of 1768, erected by the Counts of Nassau-Sarrebrück.

The outing is only on a forest road and tarmac, flat terrain, no particular difficulty, difference in level of about 100 meters.

Walking shoes and clothing adapted to the weather.

All public

Excursión propuesta por la ANAB (Association Nature Alsace Bossue) y dirigida por el Sr. Gilles Weiskircher.

Presentación del ecosistema forestal y de una pradera. Influencia del cambio climático en los bosques. Presentación de varias plantas forestales comestibles y medicinales. Sensibilización sobre la necesidad de respetar la fauna y la flora.

El papel del bosque como sumidero de carbono, reserva de agua, interacciones con el suelo, el tejido verde y marrón.

Cuentos locales relacionados con el medio ambiente.

El bosque de Zetting se encuentra junto a una parte del circuito de los hitos. Será la ocasión de descubrir un hito de 1768, erigido por los condes de Nassau-Sarrebrück.

La salida se realiza únicamente por un camino forestal y asfaltado, terreno llano, sin dificultad particular, desnivel de unos 100 metros.

Se requiere calzado para caminar y ropa adecuada a las condiciones meteorológicas.

Inscripción en la Oficina de Turismo por teléfono o correo electrónico.

Dieser Ausflug wird von der ANAB ( Association Nature Alsace Bossue) vorgeschlagen und von Herrn Gilles Weiskircher geleitet.

Vorstellung des Ökosystems Wald und einer Wiese. Einfluss des Klimawandels auf die Wälder. Vorstellung mehrerer essbarer und medizinischer Waldpflanzen. Sensibilisierung für den Respekt vor Fauna und Flora.

Rolle des Waldes als Kohlenstoffsenke, Wasserspeicher, Wechselwirkungen mit dem Boden, grünes und braunes Netz.

Lokale Märchen im Zusammenhang mit der Umwelt.

Der Wald von Zetting grenzt an ein Stück des Rundwegs der Grenzsteine. Hier bietet sich die Gelegenheit, einen Grenzstein aus dem Jahr 1768 zu entdecken, der von den Grafen von Nassau-Saarbrücken errichtet wurde.

Der Ausflug führt ausschließlich über einen Wald- und Makadamweg, flaches Gelände, keine besonderen Schwierigkeiten, Höhenunterschied ca. 100 Meter.

Wanderschuhe und dem Wetter angepasste Kleidung.

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt per Telefon oder E-Mail.

