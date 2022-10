Zeste de Sciences | Atelier « Les yeux et le cerveau »

2022-11-04 15:30:00 – 2022-11-04 Une question d’illusions … dans cet atelier nos scientifiques en herbe découvriront comment jouer des tours au cerveau avec des expériences démontrant les limites des yeux et du cerveau et expliquant la persistance rétinienne.

Une question d'illusions … dans cet atelier nos scientifiques en herbe découvriront comment jouer des tours au cerveau avec des expériences démontrant les limites des yeux et du cerveau et expliquant la persistance rétinienne.

Tout public de 6 à 10 ans / Sur inscription.

