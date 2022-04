Zeste de Musique – Eveil Musical

Zeste de Musique – Eveil Musical, 26 avril 2022, . Zeste de Musique – Eveil Musical

2022-04-26 – 2022-04-26 S’éveiller à la musique avec un atelier découverte, animé par un professeur du Conservatoire des Landes. Prévu sur 2 séances de 45 min. chacune, cet atelier réserve une jolie surprise aux parents (mais chuuut ! pour cela, les parents devront s’éclipser !)

Tout public de 3 à 6 ans / Sur inscription. S’éveiller à la musique avec un atelier découverte, animé par un professeur du Conservatoire des Landes. Prévu sur 2 séances de 45 min. chacune, cet atelier réserve une jolie surprise aux parents (mais chuuut ! pour cela, les parents devront s’éclipser !)

Tout public de 3 à 6 ans / Sur inscription. S’éveiller à la musique avec un atelier découverte, animé par un professeur du Conservatoire des Landes. Prévu sur 2 séances de 45 min. chacune, cet atelier réserve une jolie surprise aux parents (mais chuuut ! pour cela, les parents devront s’éclipser !)

Tout public de 3 à 6 ans / Sur inscription. pixabay dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville