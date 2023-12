Zesau en concert unique à La Place La Place Paris, 29 février 2024, Paris.

Le jeudi 29 février 2024

de 19h30 à 22h30

.Tout public. Jusqu’à 10 ans. payant

Retrouvez l’univers authentique de Zesau lors de son concert exclusif à La Place à Paris le 29 février 2024. Il y présentera son dernier projet « Rhythmique & Contrebande ».

Zesau incarne la longévité et l’essence de la scène rap depuis ses débuts. Originaire de la banlieue parisienne, celui, qui formait le groupe iconique Dicidens au côté de Nessbeal et Koryas, a tracé son chemin avec une carrière jalonnée de succès et d’engagement. Au fil des années, Zesau a sculpté son identité musicale, portant haut les couleurs de la banlieue dans chacun de ses morceaux. Son style unique, mêlant le lyrisme et le réalisme de la rue fait de lui un pilier du rap français.

Ce sera également l’occasion de célébrer l’influence d’un artiste qui a su évoluer constamment à travers de nombreuses collaborations de l’ancienne et de la nouvelle génération.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://laplace-paris.com/agenda/

