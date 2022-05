Zerolex + Kopow + Tarzan (Electro) Brainans, 11 juin 2022, Brainans.

Concert électro au Moulin de Brainans

ZEROLEX

Producteur de musiques électroniques, Zerolex est aussi un passionné de musiques afro-américaines ! Il a sélectionné pour vous quelques exemplaires de sa collection de vinyles entre ses dernières découvertes et ses classiques de prédilection.

C’est un voyage hors du temps, dans les années 70 et 80 pour l’essentiel, où les morceaux Afro et Funk les plus dansants se mêlent à la Disco ou à la Cumbia sans aucune pudeur. Aussi à l’aise pour jongler entre la Soul la plus sucrée et le Jazz le plus dissonant, Zerolex saura ravir les amateur.rices de sélections pointilleuses !

KOPOW

Sensible à la force vitale de la nature, Kopow un beatmaker jurassien habité par la fougue et l’énergie du rock. Sa musique s’inspire du Kenya entre les célébrations, les pérégrinations, les contradictions, et les interprétations multiples d’un fragment de cette culture. Les rythmiques percussives, les chants traditionnels et les mélodies scintillantes sont concassés dans des rythmiques complexes aux multiples couches synthétiques, pas sans rappeler le travail d’Ozferti, Débruit ou l’énergie de Clap! Clap!

TARZAN

Contrôlant ses pads comme terrassant le lion, dansant comme traversant la rivière sur les crocodiles, et hurlant ses chants comme son cri royal dans la jungle, Miqi O. devient Tarzan peignant la jungle en projetant sa musique tribale.

Concert en plein air, gratuit

accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40 https://www.moulindebrainans.com/evenement/zerolex-kopow-tarzan/

