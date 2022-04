Zéro sacs plastique place Jean Jaurès, 15 avril 2022, Montreuil.

Zéro sacs plastique

du vendredi 15 avril au samedi 16 avril à place Jean Jaurès

titre: **Zéro Sacs Plastique** Afin de répondre à l’application de la loi sur l’interdiction des sacs plastiques à usage unique sur les marchés, de soutenir clients et commerçants dans cette démarche, l’association Oazart lance **le “Zéro”**, un sac Zéro déchet, Zéro Co2, Zéro plastique. “Nous avons pensé un sac en forme de Zéro simple de part sa forme”. II peut être coupé et cousu rapidement, en toile de parachute recyclé (résistante fine et légère). Il peut supporter 5kg, entièrement produit à Montreuil, il est une alternative Zéro carbone à l’importation de sacs venus de Chine. Sac réutilisable il fait fonction de sac aussi bien pour le vrac que pour tout type d’achat sur nos marchés et plusieurs tiennent facilement dans une poche. A charge aux clients d’en avoir sur eux et aux commercants de les accepter. **”Oazart présentera le “Zéro”ainsi que ses sacs en vêtements de travail upcyclés au marché paysan du vendredi 15 et samedi 16 avril, place Jean Jaurès à Montreuil.**

Entrée libre

Vente de sacs

place Jean Jaurès place Jean jaurès Montreuil Montreuil Centre-ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T12:00:00 2022-04-15T21:00:00;2022-04-15T21:00:00 2022-04-15T21:30:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T19:00:00