Zéro sac plastique sur les marchés marché des Ruffins Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Zéro sac plastique sur les marchés marché des Ruffins, 13 avril 2022, Montreuil. Zéro sac plastique sur les marchés

marché des Ruffins, le mercredi 13 avril à 10:30

Dans le cadre du projet zéro sac plastique sur les marchés de Montreuil, l’association OAZART présente sur le marché des Ruffins, propose aux habitants des sacs de course en matière recyclée qu’elle a fabriqués à partir de vieux vêtements d’agents communaux, de toiles de parachutes réutilisées… L’association collecte également les sacs plastiques pour créer Plastikator, le monstre qui sensibilise les commerçants et les clients à l’interdiction des sacs plastiques.

remise de sacs à 1euro

sacs réalisés avec toile de parachute récupérée marché des Ruffins BD Théophile Sueur Montreuil Montreuil Bel Air – Grands-Pêchers Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T10:30:00 2022-04-13T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu marché des Ruffins Adresse BD Théophile Sueur Montreuil Ville Montreuil lieuville marché des Ruffins Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

marché des Ruffins Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Zéro sac plastique sur les marchés marché des Ruffins 2022-04-13 was last modified: by Zéro sac plastique sur les marchés marché des Ruffins marché des Ruffins 13 avril 2022 marché des Ruffins Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis