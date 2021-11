Zero player Galerie du Crous, 4 novembre 2021, Paris 6e Arrondissement.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

dimanche de 14h à 19h

et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

Exposition collaborative et participative avec Fred Cave, Joe Cave et Sylvain Couzinet-Jacques avec la Werkplaats Typografie.

Zero Player est une œuvre post-documentaire organique et collective. Fondée sur la notion de retcons (« continuités rétroactives »), elle interroge la circulation symbolique qui s’opère entre « iconomie » et économie, à travers des images, des données et des textes.

Conçu en 2017 par Sylvain Couzinet-Jacques et Fred Cave – puis finalisé par Joe Cave, Zero Player est un plug-in qui modifie les logiciels d’images standardisés. En collaboration avec les résidents de Werkplaats Typografie, le célèbre programme expérimental de Master en design graphique à Arnhem (NL), le projet d’exposition fonctionne comme un environnement de recherche dans lequel les participants définissent le contenu visuel, discursif et pratique à travers le script Zero Player.

Aujourd’hui, où tout peut devenir une icône, tout est filtré à travers les artefacts numériques de Photoshop. Zero Player est un jailbreak gratuit, open source et entièrement automatisé qui offre la possibilité de se réapproprier collectivement des représentations, des documents et des discours de l’histoire façonnés par les formes tardives du capitalisme.

Zero Player est une machine ouverte pour remodeler les images. Conçu autour d’un script informatique qui manipule des logiciels sous licence, Zero Player produit perpétuellement de nouvelles images dérivées d’une base de données de documents. Imaginé comme un écosystème vivant dans la veine de Game of Life de John Conway, ce plug-in injecte l’accident au cœur d’une logique strictement programmée.

Zero Player est low-tech, ouvert et collaboratif. Zero Player court-circuite les technologies de création d’images d’aujourd’hui comme la promesse d’un monde renouvelé.

Avec le soutien de l’ambassade des Pays-Bas, de Picto et d’Epson.

Galerie du Crous 11 rue des beaux-arts Paris 6e Arrondissement 75006

Fred Cave / Joe Cave / Sylvain Couzinet-Jacques, Zero Player, 2021.