Zéro kilomètre de la terre à l’assiette Coteaux-sur-Loire Coteaux-sur-Loire Catégories d’évènement: Coteaux sur Loire

Indre-et-Loire

Zéro kilomètre de la terre à l’assiette Coteaux-sur-Loire, 31 mai 2022, Coteaux-sur-Loire. Zéro kilomètre de la terre à l’assiette Coteaux-sur-Loire

2022-05-31 – 2022-05-31

Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire Coteaux-sur-Loire EUR 47 Du minéral naît le végétal :

Immersion sensitive dans une cave troglodytique , carrière d’extraction des pierres de tuffeau de la propriété .

Visite du jardin potager et aperçu de notre élevage de races anciennes de volailles .

Repas « zéro kilomètre », menu composé autour des richesses agricoles du Pays de Bourgueil , et accompagné de vins des vignerons voisins.

Balade digestive jusqu’au sommet du Mont Sigou , avec une imprenable sur le Château de Rigny Ussé .

Visite d’un domaine viticole réputé , le Château de Miniére. Du minéral naît le végétal :

Immersion sensitive dans une cave troglodytique.

Visite du jardin potager et aperçu de notre élevage de races anciennes de volailles .

Repas « zéro kilomètre », Balade digestive et Visite d’un domaine viticole. cuisinierdecampagne@gmail.com https://vincentcuisinierdecampagne.blogspot.com/ Du minéral naît le végétal :

Immersion sensitive dans une cave troglodytique , carrière d’extraction des pierres de tuffeau de la propriété .

Visite du jardin potager et aperçu de notre élevage de races anciennes de volailles .

Repas « zéro kilomètre », menu composé autour des richesses agricoles du Pays de Bourgueil , et accompagné de vins des vignerons voisins.

Balade digestive jusqu’au sommet du Mont Sigou , avec une imprenable sur le Château de Rigny Ussé .

Visite d’un domaine viticole réputé , le Château de Miniére. Jean-Christophe COUTAND

Coteaux-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

Détails Catégories d’évènement: Coteaux sur Loire, Indre-et-Loire Autres Lieu Coteaux-sur-Loire Adresse Ville Coteaux-sur-Loire lieuville Coteaux-sur-Loire Departement Indre-et-Loire

Zéro kilomètre de la terre à l’assiette Coteaux-sur-Loire 2022-05-31 was last modified: by Zéro kilomètre de la terre à l’assiette Coteaux-sur-Loire Coteaux-sur-Loire 31 mai 2022 Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire