Zéro déchets – salle de bain à Boursay Boursay, 20 novembre 2021, Boursay.

Zéro déchets – salle de bain à Boursay Boursay

2021-11-20 – 2021-11-20

Boursay Loir-et-Cher

Zéro déchets – salle de bain à Boursay. Découvrez les techniques zéro déchets adaptés à votre salle de bain : de la couture, aux produits faits-maison et conseils que vous donnerons les formatrices. Vous repartirez avec vos nouveaux produits faits maison et zéro déchet : crème main et visage, shampoing ou déodorant, pochon et lingettes. Matériel fourni. Formatrices : Sandrine Casarin et Gaëlle Flenner. Sur réservation uniquement.

Découvrez les techniques zéro déchets adaptés à votre salle de bain.

+33 2 54 80 92 01

Zéro déchets – salle de bain à Boursay. Découvrez les techniques zéro déchets adaptés à votre salle de bain : de la couture, aux produits faits-maison et conseils que vous donnerons les formatrices. Vous repartirez avec vos nouveaux produits faits maison et zéro déchet : crème main et visage, shampoing ou déodorant, pochon et lingettes. Matériel fourni. Formatrices : Sandrine Casarin et Gaëlle Flenner. Sur réservation uniquement.

Maison Botanique

Boursay

dernière mise à jour : 2021-11-01 par