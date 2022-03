Zéro déchet : Une enquête des petits ReporTerre ! Parvis Hôtel de Ville Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Zéro déchet : Une enquête des petits ReporTerre ! Parvis Hôtel de Ville, 1 mai 2022, Roubaix. Zéro déchet : Une enquête des petits ReporTerre !

Parvis Hôtel de Ville, le dimanche 1 mai à 15:00

Dans la peau de reporters, vous avez une mission importante : aider votre guide journaliste à enquêter pour écrire un article qui paraîtra dans le journal local du lendemain. Le sujet ? Le Zéro déchet à Roubaix ! Chaque étape de la visite sera l’occasion de comprendre les mots clés qui sont les piliers du Zéro déchet : refuser, réemployer, redonner, recycler. Une visite ludique en famille à partir de 8ans.

Sur réservation – 8€ / 6.5€ / Gratuit

Un visite ludique autour du zéro déchet, à partir de 8ans. Parvis Hôtel de Ville Grand Place Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T15:00:00 2022-05-01T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Parvis Hôtel de Ville Adresse Grand Place Roubaix Ville Roubaix lieuville Parvis Hôtel de Ville Roubaix Departement Nord

Parvis Hôtel de Ville Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Zéro déchet : Une enquête des petits ReporTerre ! Parvis Hôtel de Ville 2022-05-01 was last modified: by Zéro déchet : Une enquête des petits ReporTerre ! Parvis Hôtel de Ville Parvis Hôtel de Ville 1 mai 2022 Parvis Hôtel de Ville Roubaix roubaix

Roubaix Nord