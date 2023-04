Zermos Théâtre de Belleville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Zermos Théâtre de Belleville, 2 mai 2023, Paris. Du mardi 02 mai 2023 au mardi 30 mai 2023 :

mercredi

de 21h15 à 22h25

lundi, mardi

de 19h15 à 20h25

.Tout public. A partir de 10 ans. payant – Tarif plein : 26€ – Tarif abonné.e : 11€ – Tarif réduit : 17€ – Tarif – de 26 ans : 11€ Spectacle de théâtre physique improvisé, Zermos mêle le corps à la parole, le mime à la danse, pour raconter une seule et même histoire mais qui n’est jamais la même. Au commencement, le public est amené à choisir aléatoirement une chanson : elle sera l’inspiration première des comédiens pour improviser, par les mots, les mîmes et les mouvements des corps. Les émotions et les rêves prennent corps, le quotidien devient chorégraphique et, de façon burlesque et poétique, l’histoire d’un personnage prend vie. Les vêtements, les traits de caractère, les institutions, les états (l’amour, le pouvoir, le doute) sont dansés, symbolisés et personnifiés. Attention : vous vous apprêtez à entrer dans une zone exposée aux risques de mouvements spontanés. Il se pourrait que l’envie de danser vous prenne en sortant… Théâtre de Belleville 16 Pass. Piver 75011 Paris Contact : https://www.theatredebelleville.com/programmation/a-venir-old2/zermos 0148067234 reservations@theatredebelleville.com https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://theatredebelleville.mapado.com/event/188652-zermos-zone-exposee-aux-risques-de-mouvements-spontanes

