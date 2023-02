ZEPHYR COMPAGNIE KAFIG ESPACE MARCEL CARNE, 1 avril 2023, ST MICHEL SUR ORGE.

Espace Marcel Carné (1-1115532, 2-1115534, 3-1115533) présente ce spectacle. ZéphyrCCN de Créteil et du Val-de-Marne, Compagnie KäfigMourad Merzouki relève le défi d’un corps à corps avec le vent et propulse sa danse sur la mer avec ce spectacle créé à l’occasion du Vendée Globe 2021. Magistral !Depuis plus de vingt ans, Mourad Merzouki ne cesse de mettre sa danse au défi des projets les plus fous. Après Vertikal qui catapultait le hip-hop dans les airs, il met la danse dans un jeu et une lutte contre les éléments, face aux vents, à la recherche d’espaces poétiques où le rêve devient réalité.Dans une scénographie où les objets, les costumes et les lumières s’emparent de la force du vent, Mourad Merzouki met les corps à l’épreuve de ses souffles, des tempêtes et des marées.Entouré de dix talentueux danseurs, il transforme l’impalpable en une matière concrète à travers la danse et donne à voir des océans imaginaires où l’artiste se métamorphose en funambule des mers.Direction artistique et chorégraphie MOURAD MERZOUKI Assisté par MARJORIE HANNOTEAUXCréation musicale ARMAND AMARScénographie BENJAMIN LEBRETONLumières YOANN TIVOLI Assisté de NICOLAS FAUCHEUXCostumes ÉMILIE CARPENTIERAvec SOIRMI AMADA, ETHAN CAZAUX, LUDOVIC COLLURA / WISSAM SEDDIKI, ANA TERESA DE JESUS CARVALHO PEREIRA, NICOLAS GROSCLAUDE, SIMONA MACHOVICOVÁ, CAMILLA MELANI, MOURAD MESSAOUD, TIBAULT MIGLIETTI, JAMES ONYECHEGEProduction Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig.Coproduction Département de la Vendée, Maison des Arts de Créteil. Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig – direction Mourad Merzouki est subventionné par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, le Département du Val-de-Marne et la Ville de Créteil.Photos LAURENT PHILIPPEEn partenariat avec Essonne DanseInformations pratiques : RER C Saint-Michel-sur-OrgeOuverture des portes trente minutes avant le début du spectacle. Réservation PMR : 01 69 04 98 33 Compagnie Kafig Compagnie Kafig

ESPACE MARCEL CARNE ST MICHEL SUR ORGE PLACE MARCEL CARNE Essonne

