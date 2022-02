ZÉPHYR Béziers, 30 mars 2022, Béziers.

ZÉPHYR Béziers

2022-03-30 20:30:00 – 2022-03-30

Béziers Hérault

28 EUR « Le plus beau voyage est celui qu’on n’a pas encore fait » disait un célèbre navigateur. C’est parce qu’il reste toujours un archipel de possibles à explorer, un ailleurs inconnu où s’émerveiller, que je poursuis cette quête qui me pousse à naviguer de territoires en territoires. Ici, ce territoire est celui de la Vendée, point de départ d’expéditions mythiques, et plus largement tourné vers un océan d’imaginaires autour de l’apprivoisement de vents et marées.

Artistes ou explorateurs, nous sommes à la recherche d’espaces de liberté avec pour tout bagage nos rêves et notre détermination. L’envie de se lancer dans une aventure singulière et de partager une expérience hors du commun avec le plus grand nombre. Artistes ou funambules des mers, cette ambition nous rapproche. Entouré de mes fidèles collaborateurs à la musique, la lumière, la scénographie et les costumes, j’ai choisi comme cap pour cette nouvelle création le défi humain face aux forces de la nature, ce qui constitue l’essence même de la vie en mer : un corps à corps avec le vent.

Donner forme à ce qui par définition n’en a pas. Sculpter à travers le vent où l’ineffable ne peut se conter. Transformer l’impalpable en une matière concrète à travers la danse. Faire de l’air une substance que l’on peut dompter. Porter sur scène un élément naturel et lui donner vie. Mouvement à l’état pur, le vent n’existe que dans le déplacement. Une nouvelle approche du plateau pour des danseurs de haut niveau. »

Mourad Merzouki, Direction artistique et chorégraphie

À celles et ceux qui risquent leur vie en mer en quête de liberté, contre vents et marées.

Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki

Assisté de Marjorie Hannoteaux

Création musicale Armand Amar

Lumières Yoann Tivoli assisté de Nicolas Faucheux

Scénographie Benjamin Lebreton

Costumes Émilie Carpentier

Avec Soirmi Amada, Ethan Cazaux, Ludovic Collura / Wissam Seddiki, Ana Teresa de Jesus Carvalho Pereira, Nicolas Grosclaude, Simona Machovičová, Camilla Melani, Mourad Messaoud, Tibault Miglietti, Adrien Tan

Régie lumières Amélie Verjat / Ladislas Rouge / Cécile Robin

Régie son Alexis Lazar / Capucine Catalan / Thibaut Le Henaff

Régie scène François Michaudel / Florent Denoyer / Patrick Ligarius

Crédits musicaux additionnels Long Distance Productions – Chant : Isabel Sörling – Violon : Sarah Nemtanu – Alto : Lise Berthaud – Violoncelle : Grégoire Korniluk – Piano : Julien Carton – Enregistrement, mixage, création sonore : Vincent Joinville aux Studios Babel de Montreuil-sous-Bois – Production : Katrin Oebel

Production Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig

Coproduction Département de la Vendée, Maison des Arts de Créteil

Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig – direction Mourad Merzouki est subventionné par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, le Département du Val-de-Marne et la Ville de Créteil. Il reçoit également le soutien de l’Institut français pour ses tournées internationales.

Corps à corps avec le vent : Mourad Merzouki fait voile vers une nouvelle aventure chorégraphique en direction du Vendée Globe. Après Vertikal qui propulsait le hip-hop dans les airs, le chorégraphe continue d’exalter cette danse dans un jeu avec les forces naturelles .

Béziers

