ZÉPHIRE + CLAMN DEVER + MOZE La Dame de Canton, 15 février 2023, Paris.

Le mercredi 15 février 2023

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente : 8 EUR Sur place : 10 EUR

Unis par un amour assumé pour l’esthétique 80s, l’écriture pop et les ambiances éthérées, Zéphire invite à l’évasion mentale, à la fuite nostalgique, au lâcher prise.

ZÉPHIRE

A l’origine simple projet home-studio imaginé par Alexis (machines – synthétiseurs – écriture, ex-After The Flood) en 2016, Zéphire s’est progressivement épanoui par sa rencontre avec trois musiciens : Victoire (chant – basse), Kevin (guitare, ex-We are Fools, ex-Cheyenne) et Sébastien (batterie et percussions).

Fort d’une expérience live acquise au cours de leurs projets antérieurs (Petit Bain, Espace B, Boule Noire, Divan du Monde, Supersonic, péniche Antipode, Elispace de Beauvais…), les 3 musiciens font désormais vivre leur répertoire sur scène.

CLAMN DEVER

Clamn Dever est un groupe parisien inspiré par les grands classiques des 60s autant que par la scène rock contemporaine. Il est formé autour de Ludwig Dosch, poète et songwriter venu d’Allemagne. Son ancien colocataire, Alexis Ulveling le rejoint avec une guitare lead riche en reverb. Leur ami et artiste Emmanuel Medioni les soutient à la basse et aux choeurs. Le groupe est complété par le jeu de batterie incisif du jeune Félix Langot également habile au clavier. Coproduction franco-allemande, les chansons à la fois mélodiques et dynamiques sont portées par un solide son rock et leurs diverses influences leur donnent un style original que les quatre musiciens souhaitent faire résonner à travers la ville.

MOZE

MOZE est une artiste, auteure, compositrice, interprète originaire de région parisienne. Son univers electro-pop dévoile des mélodies sensuelles et entraînantes ainsi qu’une écriture introspective et personnelle. C’est sur scène que MOZE existe sous son meilleur jour. Peuvent en témoigner le public du festival Emerganza, du Bataclan, des Folies Bergères, du New Morning, du Casino de Paris, et bien d’autres.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m) Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m) Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/z-phire-clamn-dever-moze

