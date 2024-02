Zéphir et Alizé / Pince-moi Festival Salle Beauséjour Le Conquet, dimanche 17 mars 2024.

Zéphir et Alizé / Pince-moi Festival Salle Beauséjour Le Conquet Finistère

Vers l’horizon lointain…

Deux enfants jouent à se raconter des histoires de bord de mer…

Soudain, leur imaginaire les catapulte en pleine tempête, et CRAC c’est le naufrage !

Echoués sur une île déserte, sauvés par une baleine à bosse, jusqu’où les emmènera l’aventure…?

Zéphir et Alizé c’est la fantasmagorie de l’enfance à plein tube, son espièglerie et sa tendresse. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17 16:30:00

Salle Beauséjour Parc de Beauséjour

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne contact@theatreamolette.fr

L’événement Zéphir et Alizé / Pince-moi Festival Le Conquet a été mis à jour le 2024-02-22 par OT IROISE BRETAGNE