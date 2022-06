Zéphir de Mourad Merzouki

Zéphir de Mourad Merzouki, 21 octobre 2022, . Zéphir de Mourad Merzouki



2022-10-21 20:00:00 – 2022-10-21

un dialogue entre le souffle et la danse. Sur le plateau noir et brillant, dans un décor de rouille évoquant un cargo, les dix talentueux danseurs se livrent à un véritable corps à corps avec les vents marins.

Après le succès de Vertikal qui catapultait le hip hop dans les airs, Mourad Merzouki s'est lancé dans un nouveau défi : imaginer un spectacle pour le départ du Vendée Globe, la plus grande course à la voile en solitaire Entouré de ses fidèles collaborateurs, il a construit sa chorégraphie comme

un dialogue entre le souffle et la danse. Sur le plateau noir et brillant, dans un décor de rouille évoquant un cargo, les dix talentueux danseurs se livrent à un véritable corps à corps avec les vents marins.

Une invitation à partir en mer dans un magnifique ballet de voiles.

