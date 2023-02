Zentone High Tone & Zenzile 6MIC, 20 avril 2023, AIX EN PROVENCE.

Zentone High Tone & Zenzile 6MIC. Un spectacle à la date du 2023-04-20 à 20:30 (2023-04-20 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

IRIS (6MIC) (D-2019-001876) présente : ce concert. Ensemble et séparément… Comme l'acmé d'une pensée novatrice et progressiste qui conçoit le groupe, l'ensemble sans nier pour autant l'individu, l'intime ; et que l'on résumerait par un explicite « ensemble et séparément » ; ce nouvel opus siglé Zentone est une le fruit de rencontre au sommet Zenzile / High Tone, d'un travail collectif finalisé en solo, dans l' antre créative de chacune des entités en question. Un volume 2 ou plutôt deux volumes 2 attendus ! En août 2006, Zenzile et High Tone publiaient Zentone, un album accompagné de la mention « Zenzile Meets High Tone ». Une décennie et demie plus tard, ils remettent le couvert ! Il faut dire que les Angevins comme les Lyonnais partagent depuis leur début, un goût prononcé pour le dub instrumental, celui qui se conçoit en studio comme sur scène instruments en main. Toujours plus haut, toujours plus fort ! Tout est enregistré. Des kilomètres de basse-batterie, ou plutôt des mégaoctets de rythmiques, mais aussi de mélodies et d'arrangements, qui dupliqués, seront ensuite affinés par chacun des groupes. Dernier détail – et il est de taille dans le cas d'un album estampillé dub – des voix viennent enrichir les compositions. Des voix amies comme celle du Nigérian de Lyon Nai-Jah sur Open Gate, du Clermontois Jolly Joseph sur Desobey, du vétéran jamaïcain installé en France Rod Taylor sur Hot ou de son jeune concitoyen et dub-poet Nazamba. Oui, le pluriel s'impose à cette sortie, puisque de la dizaine de titres enregistrés, Zenzile et High Tone ont réalisé, finalisé plus de 22 titres qu'ils ont réalignés selon les formats. Les plus atmosphériques prennent place sur le CD. Le vinyle, happant, lui, les versions plus directement orientées sound-system. Un pluriel qui comme vous pourrez le constater à l'écoute ne manque pas de singularité, de force et sublime la personnalité de chacun des groupes à la manœuvre.Ouverture des portes à 18h30Réservations PMR : 04.65.26.07.30

6MIC AIX EN PROVENCE 160 rue Pascal Duverger Bouches-du-Rhone

Ouverture des portes à 18h30

Réservations PMR : 04.65.26.07.30

