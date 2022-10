Zentone

2022-11-26 20:00:00 – 2022-11-26 23:30:00 Regroupé en une seule formation, « Zentone », Zenzile et High Tone sont en concert. Le dub au sommet ! Zenzile et High Tone se connaissent depuis 20 ans. En août 2006, ils publiaient Zentone, un album accompagné de la mention « Zenzile Meets High Tone ». Il faut dire qu’ils partagent depuis leur début un goût prononcé pour le dub instrumental, celui qui se conçoit en studio comme sur scène, instruments en main. Une décennie et demie plus tard, ils remettent le couvert avec un deuxième album Zentone Chapter 2, qu’ils présentent cette fois-ci en live ! Première partie Art-X Billetterie : chinon.festik.net,

Azay, Chinon-Val de Loire Tourisme, service culturel

Buvette sur place par l'association Voyages en guitare

