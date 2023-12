DEEP PURPLE ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse, 17 juin 2024, Toulouse.

Deep Purple Après 12 ans d’absence, DEEP PUPRLE sera de retour au Zénith de Toulouse le 17 juin 2024 ! Si le heavy metal est né, c’est grâce à Led Zep, Black Sabbath et Deep Purple. Evoquer Deep Purple, c’est entrer dans l’histoire du hard rock avec son groupe le plus emblématique. 52 ans après sa création, la chanson « Smoke On The Water » reste l’ultime classique de la guitare rock, grâce à son riff légendaire.Rares sont les groupes capables de traverser les âges tout en continuant à enregistrer, à sortir des albums, à jouer en concert. Actif sur les scènes du monde entier depuis 1968, Deep Purple est synonyme de boucan d’enfer et de mélodies électrifiées. Avec le chanteur Ian Gillan, le bassiste Roger Glover et le batteur Ian Paice, trois de ses membres originaux présents en 1972 sur l’album de référence Machine Head, Deep Purple est de retour pour une nouvelle tournée. Le Purple ne recule devant aucun effort pour offrir à ses fans le cocktail de décibels puissants et de morceaux culte qui ont construit sa saga, celle d’un groupe inaltérable. Peut-être l’ultime occasion de retrouver les géants du heavy et de secouer ses cheveux sur les riffs éternels d’un groupe légendaire, Deep Purple.

Tarif : 52.00 – 118.00 euros.

Début : 2024-06-17 à 20:00

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse