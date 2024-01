THE WORLD OF HANS ZIMMER ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse, jeudi 2 mai 2024.

Tournée européenne 2024Hans Zimmer donne du relief aux émotions. Inception, Interstellar, Pirates des Caraïbes : le compositeur a toujours eu l’audace et la créativité des grands maîtres pour sublimer les blockbusters les plus épiques. Alors quand son ami de toujours, Gavin Greenaway, lui rend hommage, le monde reste bouché bée.Il existe des amitiés qui résistent au temps, à l’exigence des studios et à la pression de la feuille blanche. Hans Zimmer et Gavin Greenaway pourraient vous en parler pendant des heures. L’un est compositeur, l’autre, chef d’orchestre. L’un travaille dans l’ombre, l’autre reflète la lumière. À leur manière, ils sont le yin et le yang, toujours capables de puiser l’énergie de l’autre pour donner à l’image des couleurs nouvelles, sources de larmes chaudes, de cœurs serrés ou de bonheur intense. Ces sculpteurs d’émotions ont, ensemble, sublimé des chefs d’œuvre du cinéma contemporain : Gladiator, Pearl Harbo, Madagascar, Batman Begins. Alors, quand vient l’heure de monter sur les planches pour présenter les perles du répertoire de l’infatigable Hans Zimmer, qui de mieux Gavin Greenaway pour le faire ? Personne d’autre que lui ne connaît aussi bien le maître allemand, son processus de création et ses intentions. Personne d’autre ne l’a vu grandir d’aussi prêt, comme à l’époque où Hans décidait de tout plaquer pour tenter sa chance à Hollywood.Donc pas de débat. Lorsque les solistes et musiciens se présentent sur l’estrade, tout sonne comme une évidence : le chef d’orchestre anglais, adoubé et doté de toute la confiance du maître Zimmer, dirige avec minutie les incroyables compositions de son copain d’enfance. Les cordes épousent les cuivres, sous la houlette de percussions aux sonorités héroïques. La voix de la soliste résonne comme un appel à l’aventure et aux grands espaces. Ainsi, le temps s’arrête : il n’existe de pendule que les battements en accéléré de notre cœur. Certes, Hans Zimmer n’est physiquement pas là, mais ses œuvres, qu’il a adaptées pour l’occasion, prennent vie comme jamais.

