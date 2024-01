NINHO ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse NINHO ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse, 28 février 2024, Toulouse. Ninho, recordman du rap et premier artiste français à dépasser les 200 singles certifiés, est de retour avec le « JEFE AIRLINES TOUR » et un nouvel album événement ! En tournée dans toute la France en 2024 !

Tarif : 48.00 – 65.00 euros.

Début : 2024-02-28 à 20:00 Réservez votre billet ici ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31 Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Code postal 31300 Lieu ZENITH TOULOUSE METROPOLE Adresse 11 AVENUE RAYMOND BADIOU Ville Toulouse Departement 31 Lieu Ville ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse Latitude 43.599323 Longitude 1.408238 latitude longitude 43.599323;1.408238

ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse 31 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/