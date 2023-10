CLAUDIO CAPEO ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse, 12 novembre 2023, Toulouse.

CLAUDIO CAPEO ZENITH TOULOUSE METROPOLE a lieu à la date du 2023-11-12 à 18:00:00.

Tarif : 28 à 55 euros.

Prévu le 19/03, reporté au 11/06/20, au 05/09/20, puis au 08 mai 2021, le concert aura finalement lieu le 15 Septembre 2021, puis reporté le 15/12/22 20h, de nouveau reporté le 12/11/23 à 18hLes billets restent valables remboursement acceptés.CLAUDIO CAPEO Première partie Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française.Révélé en 2016 par son tube « Un homme debout » (single de diamant), son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines consécutives et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation.Depuis, Claudio Capéo enchaine les succès : « Ça va ça va » (single d’or), « Riche » (single d’or), ou encore ses duos « Un peu de rêve » avec Vitaa (single de platine) et « Que Dieu me pardonne » avec Kendji Girac (single d’or).Son album « Tant que rien ne m’arrête », certifié double disque de platine, lui a permis de s’installer durablement dans le paysage musical français ; il est même élu récemment vingt-et-unième artiste préféré des français (par RIFFX en 2020), apprécié de toutes les générations.Dans son single « C’est une chanson », Claudio Capéo se confiait pour la toute première fois sur ses origines italiennes et retournait sur les traces de son enfance, entouré de sa famille, avec des paroles toujours plus proches du coeur. Authentique et au grain de voix singulier, Claudio Capéo poursuit sa dolce vita en 2020 et propose un album franco-italien, intitulé « Penso a te », déjà disque de platine.Il revient avec un nouvel album Rose des vents sorti le 25 novembre 2022 et une tournée dans toute la France.

Réservez votre billet ici

à proximité de la station de métro Arènes (Ligne A)

Cartoucherie (très important de descendre à cette station Ligne 45)

Il est desservi par le périphérique (sortie 29)

Lignes T1 et T2 – arrêt Zenith

ZENITH TOULOUSE METROPOLE

11 AVENUE RAYMOND BADIOU Toulouse 31300

https://www.youtube.com/channel/UCKUU4rrmSgmxjoomVb0nzzQ

https://www.last.fm/music/Claudio+Capéo

https://www.facebook.com/claudiocapeo

https://en.wikipedia.org/wiki/Claudio_Capéo

Réservez votre billet ici