JAIN ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse, 11 novembre 2023, Toulouse.

Tarif : 27.2 à 64 euros.

Achat limité à 6 billets par commande.Après 4 ans d’absence, loin de la scène et de son public, JAIN est enfin de retour ! 4 longues années d’explorations musicales pour s’y perdre et mieux se retrouver. Elle a pris le temps d’écrire et composer un nouvel album dont elle est fière, juste équilibre entre electro, pop et folk. Album qu’elle viendra présenter sur scène dès cet été en festival et en zénith à l’automne prochain avec un passage à Paris le 23 novembre prochain.« The fool tour » à ne surtout pas manquer cette année !

à proximité de la station de métro Arènes (Ligne A)

Cartoucherie (très important de descendre à cette station Ligne 45)

Il est desservi par le périphérique (sortie 29)

Lignes T1 et T2 – arrêt Zenith

ZENITH TOULOUSE METROPOLE

11 AVENUE RAYMOND BADIOU Toulouse 31300

http://www.jain-music.com/

https://www.youtube.com/user/TheHOBMUSIC

https://www.facebook.com/JAINMUSIC

