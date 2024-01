HITS 80’S LIVE ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier, samedi 25 mai 2024.

C’est LE concert à ne pas manquer! Vous allez revivre les plus grands hits des années 80 avec une distribution d’artistes exceptionnels comme Julie Pietri, Lio, le célèbre générique du Top 50 de P.Lion, Thierry Pastor et son coup de folie , l’incontournable Ryan Paris avec sa dolce vita , Richard Sanderson et la bande originale de la boum et bien d’autres. Sans oublier un Madison géant avec Chris Anderson! Pour ne rien oublier, Herbert Léonard nous interprètera ses plus grands tubes.

Tarif : 35.99 – 65.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH SUD MONTPELLIER DOMAINE DE GRAMMONT 34000 Montpellier 34