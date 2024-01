PLK ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier, 2 mars 2024, Montpellier.

Avec 1 million d’albums vendus, de 2,5 milliard de streams, une présence continue au top single et en radio depuis 5 ans, PLK sort « 2069 » son nouveau projet conceptuel, créé en direct avec sa communauté. Les morceaux envahissent les 10 premières places du Top single à sa sortie, et confirment son statut de superstar. En 2024 PLK reviendra avec une tournée de zéniths en France, Belgique et Suisse et un Accor Arena de Paris. La scène, c’est là aussi une opportunité de se démarquer. Habitué à des performances scéniques transcendantes, chacun de ses shows sont explosifs. Pas de demi-mesure pour PLK.Après avoir fait voler une voiture au-dessus de son public survolté lors du ENNA TOUR, comment innovera-t-il sur ces nouveaux concerts déjà très attendus ?! Une chose est sûre : cette tournée s’annonce comme un truc de din-din-din-din-din-din-din-dingue !

Tarif : 40.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

ZENITH SUD MONTPELLIER DOMAINE DE GRAMMONT 34000 Montpellier 34