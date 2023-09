DRAG RACE FRANCE – SAISON 2 ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier, 30 septembre 2023, Montpellier.

Tarif : 29 à 79 euros.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets.Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du vendredi 9 décembre à 12 heures au dimanche 11 décembreDRAG RACE FRANCE LIVE : SAISON 2 ! Le plus grand show drag de France revient pour une 2ème saison LÉ-GEN-DAIRE ! Après la tournée à guichets fermés des reines de Drag Race France saison 1, jouée dans les plus belles salles de France dans une ambiance ultra joyeuse, le LÉGENDAIRE CABARET CLUB revient avec les reines de la saison 2 pour un nouveau spectacle évènement !Le coup d’envoi sera donné au Casino de Paris en septembre 2023 puis le spectacle partira en tournée dans toute la France.

Réservez votre billet ici

Pour Aller au Zénith Prendre le bus TaM ligne 9 (stations Place de l’Europe à Antigone ou Place de France à Odysseum ou autres) et s’arrêter au ZENITH SUD (Domaine de Grammont). Les samedi et dimanche, pour renforcer la ligne 9, une navette est mise en place à l’arrêt Place de France à Odysséum (devant le cinéma du Gaumont-Multiplexe).

– Par le NORD (Paris, Lyon, Avignon…)

Autoroute A7 / E15. A hauteur d’Orange prendre l’autoroute 9 / E15, direction « Nîmes, Montpellier, Toulouse, Barcelone ». Sortie n°29 « Montpellier Est » puis suivre la sortie« Zénith »sur le grand rond-point.

– Par l’OUEST (Bordeaux, Toulouse…)

Autoroute A61 / E80. Puis rejoindre l’autoroute A9 / E15 direction « Narbonnes, Béziers, Montpellier ». Sortie n°29 « Montpellier Est » puis suivre la sortie « Zénith » sur le grand rond-point.

– Par l’EST (Marseille, Nice, Toulon…) Rejoindre l’autoroute A7. Puis autoroute A54 / E80 direction « Salon-de-Pce, Arles, Nîmes, Barcelone ». Rejoindre l’A9 / E15. Sortie n°29 « Montpellier Est », puis suivre la sortie « Zénith » sur le grand rond-point.

Depuis l’aéroport :

BORNE D’APPEL TELEPHONE TAXI AEROPORT

Tél. : 04 67 20 65 29

GROUPEMENT AEROPORT TAXIS MEDITERRANEE

Tél. : 04 30 96 60 00

AUTRE GROUPEMENT TAXIS AEROPORT MONTPELLIER

Tél. : 07 81 46 58 77

ZENITH SUD MONTPELLIER

DOMAINE DE GRAMMONT Montpellier 34000

