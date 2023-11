ERA Zénith | Strasbourg Eckbolsheim, 29 février 2024, Eckbolsheim.

ERA Jeudi 29 février 2024, 20h00 Zénith | Strasbourg A partir de 51.00 €

20 ans après le triomphe de son premier album porté par le titre iconique « Ameno », ERA éblouit les Zéniths de Franceavec son spectacle « The Live Experience », un univers fascinant où la puissance de la musique et la beauté des voix se mélangent à merveille dans un décor médieval héroic fantasy hors du commun.

ERA est la preuve que cette musique dépasse toutes les frontières du genre musical. Redécouvrez les titres mythiques de ERA dans une formule live moderne et puissante.

Zénith | Strasbourg Allée du Zénith, 67000 Strasbourg Eckbolsheim 67201 Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-29T20:00:00+01:00 – 2024-02-29T22:00:00+01:00

