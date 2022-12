Lord Of The Dance Zénith | Strasbourg Eckbolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lord Of The Dance Zénith | Strasbourg, 6 octobre 2023, Eckbolsheim. Lord Of The Dance Vendredi 6 octobre 2023, 20h00 Zénith | Strasbourg

De 45,50 € à 78,50 €

25 Years Of Standing Ovations Zénith | Strasbourg Allée du Zénith, 67000 Strasbourg Eckbolsheim 67201 Bas-Rhin Grand Est Lord of the Dance retrouvera son public français à l’automne 2023. Le spectacle itinérant le plus populaire de l’histoire du divertissement revient dans 9 villes françaises pour son 25ème anniversaire.

Lord of the Dance est né d’un rêve : créer le plus grand spectacle de danse irlandaise au monde. Forgé à partir d’une performance qui avait marqué le monde entier au concours Eurovision de 1994, le spectacle de Michael Flatley a été présenté dans plus de 1000 salles partout dans le monde et a attiré plus de 60 millions de spectateurs dans 60 pays différents sur tous les continents, ce qui en fait l’une des productions de danse les plus populaires au monde. Le spectacle passe à la vitesse supérieure pour son 25ème anniversaire : nouvelle mise en scène, nouveaux costumes, nouvelle chorégraphie signée Michael Flatley, effets lumineux spéciaux à la pointe de la technologie.

