MAX’S EVANS ZENITH – SAINT ETIENNE St Etienne, samedi 23 novembre 2024.

Le spectacle initialement prévu le 25/11/2023 est reporté au 23/11/2024 .Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 31/03/24.Max’s Evans se présente à vous avec son ONE MAX CHAUD Vous allez découvrir ses histoires de cœur de famille(s), suivez-le du passage de la vie d’adolescent à la vied’adulte, muni de toutes ses péripéties !Il se présentera avec imitations, danses, et une joie de vivre unique, un spectacle ouvert à tous.Seront au rendez-vous, des rires et des larmes qui seront unis pour le meilleur et pour le MAX’S.

Tarif : 19.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-11-23 à 20:30

ZENITH – SAINT ETIENNE rue Scheurer Kestner 42000 St Etienne 42