VITAA ZENITH – SAINT ETIENNE St Etienne, vendredi 15 novembre 2024.

PLAY TWO LIVE et INDIFFERENCE PROD présententVITAALA TOURNEEPrès de 3 millions d’albums vendus dans le monde, des centaines de dates en France et à l’international, des hits en rafale, VITAA est l’une des artistes les plus populaires de notre génération avec de 5 millions de fans sur les réseaux sociaux et plus d’1 milliard de vues sur YouTube. Après 15 ans de carrière, VITAA s’apprête à entamer un nouveau chapitre musical. Dans la continuité de sa fabuleuse épopée menée en duo avec Slimane et leur album évènement Versus, une tournée des Zéniths sold out qui les a menés sur la scène de la Défense Arena, c’est en solo que la suite se dessine pour VITAA.Pour son cinquième album solo qui sortira à l’automne, VITAA a fait le pari de revenir à un propos plus intimiste et personnel. Intitulé « Charlotte », de son prénom, cet album se veut aborder la dualité de la carrière immense qu’elle connaît, succès et échecs, couplés à une vie de femme, désormais maman, qui a gagné en maturité et qui pose un regard sincère et froid sur le monde actuel et ses angoisses futures.Le premier extrait, « Charlotte », disponible le mercredi 24 mai, pose l’introduction poignante et dénudée d’un projet phare dans la discographie d’une artiste qui a marqué le paysage musical français de ces 15 dernières années. VITAA sera en tournée des Zéniths à travers toute la France en 2024, et en concert événement à l’Accor Arena de Paris le mercredi 4 décembre 2024.

Tarif : 39.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-11-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH – SAINT ETIENNE rue Scheurer Kestner 42000 St Etienne 42