LES 10 COMMANDEMENTS ZENITH – SAINT ETIENNE St Etienne, samedi 16 mars 2024.

Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer » arrive sur scène en 2024 dans une nouvelle version et pour une exceptionnelle tournée en France.Mise en scène et chorégraphies inédites, nouveau casting, l’histoire de Moïse à qui Dieu a transmis les tables de la loi est interprétée dans une version résolument moderne.Avec les grandes chansons originales, réarrangées par Pascal Obispo et des titres inédits, Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer , l’événement musical de 2024.

Tarif : 25.00 – 89.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 15:00

ZENITH – SAINT ETIENNE rue Scheurer Kestner 42000 St Etienne 42