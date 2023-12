GRAND CORPS MALADE ZENITH – SAINT ETIENNE St Etienne, 19 janvier 2024, St Etienne.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du jeudi 09 février 12h00 au vendredi 10 février 11h59.Grand Corps Malade est de retour sur scène avec un nouveau spectacle ! Après son album Mesdames et une tournée à guichets fermés devant plus de 350 000 spectateurs, il nous présentera son nouvel opus que l’on attend avec impatience !

Tarif : 35.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:00

ZENITH – SAINT ETIENNE rue Scheurer Kestner 42000 St Etienne 42