SEPULTURA JINJER ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris, 30 octobre 2024, Paris.

Sepultura a atteint la fin de sa route et a choisi de terminer par une mort consciente et planifiée.Au cours des 18 prochains mois, nous célébrerons nos 40 ans d’existence avec nos fidèles fans lors d’une tournée d’adieu à travers le monde entier.Ce sera une célébration du passé et du présent pour une dernière fois.Après 4 décennies remplies de hauts et de bas, ayant visité 80 pays et d’innombrables cultures différentes, nous avons eu la chance de devenir le messager du Brésil dans le monde et de diffuser nos couleurs et nos rythmes à travers le monde. Avec notre dernier album studio « Quadra », un point culminant de notre carrière, nous avons ajouté un chapitre inoubliable suivi de l’expérience « SepulQuarta » qui nous a aidés à surmonter les moments difficiles de la pandémie ensemble. Nous unirons nos forces pour un dernier et puissant adieu. Et vous tous pouvez en faire partie.Au cours de cette tournée du 40ème anniversaire, nous enregistrerons 40 titres live dans 40 villes différentes et publierons une compilation de nos meilleurs moments sur scène.Nous sommes heureux et très reconnaissants pour tout ce que nous avons pu vivre au cours des quatre dernières décennies. Nous avons sorti d’excellents albums et fait des concerts inoubliables, cultivé des amitiés, rencontré nos idoles, contribué à placer le métal brésilien sur la carte du monde et nous sentons donc que nous pouvons quitter la scène musicale avec le sentiment du devoir accompli.Nous avons toujours eu les meilleurs fans du monde, qui nous ont soutenus avec éloge et critique, qui étaient exigeants et intelligents, qui ont grandi avec le groupe et qui ont toujours été fidèles. Sans vous, rien de tout cela n’aurait été possible. Cet album et cette tournée sont pour vous. Chère SepulNation – nous vous aimons et nous vous aimerons toujours !En Europe, nous célébrerons avec vous une dernière fois ensemble et en invité spécial, les prodiges ukrainiens du métal progressif Jinjer nous accompagneront lors des 20 dates, aux côtés des vétérans du death métal Old-school Obituary et de Jesus Piece de Philadelphie.

Tarif : 51.00 – 69.70 euros.

Début : 2024-10-30 à 17:30

Réservez votre billet ici

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Paris