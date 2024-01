LES COWBOYS FRINGANTS ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris, vendredi 21 juin 2024.

Nous vivons une grande émotion depuis l’annonce de la disparition soudaine de Karl Tremblay, chanteur du groupe Les Cowboys Fringants. C’est le cœur rempli de tristesse que nous annulons l’ensemble des concerts prévus en Europe.Toute l’équipe des 2 Belges Productions se joint à l’immense vague d’amour que soulève le départ de cet artiste extraordinaire. Les Cowboys Fringants présentent Les antipodes , leur dixième album de chansons originales en plus de vingt ans d’une carrière résolument phénoménale. Les antipodes, tel un Polaroid du monde actuel, d’une société qui carbure aux extrêmes, bouleversée par des visions souvent complètement opposées. Soulevant les foules partout où elle va, la bande de Marie-Annick, Jean-François, Jérôme et Karl poursuit sa route, heureuse de retrouver ses fans et gardant le cap avec des nouvelles chansons toujours aussi percutantes.

Tarif : 40.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-06-21 à 20:30

Réservez votre billet ici

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris 75