LA NUIT DE LA GUINEE ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris Catégorie d’Évènement: Paris LA NUIT DE LA GUINEE ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris, 10 février 2024, Paris. La Nuit de la Guinée à ParisLa Guinée à la fête mais pas que…il s’agit là d’un plateau multi-artistes venant de toute l’Afrique « L’union fait la force : Wontanara ».Pour que la fête soit belle, retrouvez sur scène plus de 30 artistes phare de la scène guinéenne, africaine et européenne le Samedi 10 février 2024 à partir de 16H00 au Zenith Paris – La Villette.

Tarif : 39.00 – 79.00 euros.

