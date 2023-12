ARCHITECTS ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le mercredi 23 août 2023 de 10h à 18h.Mise en vente le jeudi 24 août à 10h.Fondé à Brighton en 2004 et dirigé avec maestria par le batteur Dan et le guitariste Tom Searle, le groupe a forgé sa réputation en créant des morceaux metalcore incroyablement accrocheurs, tout en parcourant assidûment les routes du monde entier pour leurs tournées. Cette constance leur a permis d’évoluer et de devenir une tête d’affiche confirmée, capable de remplir des arènes. Leurs performances live sont rehaussées par des effets visuels impressionnants, des jeux de lumière exceptionnels et une parfaite alchimie entre les membres du groupe, ce qui assure une synergie exceptionnelle entre la musique et la scénographie à chaque concert.En 2021, le groupe a dévoilé ‘For Those That Wish To Exist’, et cette année, Architects nous surprend avec la sortie de leur dixième album, intitulé ‘The Classic Symptoms Of A Broken Spirit’.

Tarif : 47.70 – 65.30 euros.

Début : 2024-01-24 à 19:00

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris