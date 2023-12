ALLAOUA – YENNAYER 2974 ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris, 13 janvier 2024, Paris.

YENNAYER 2974 – ALLAOUAALLAOUA revient au Zénith de Paris, le samedi 13 Janvier 2024 à l’occasion de YENNAYER 2974, Nouvel an Berbère.Ce jeune chanteur a su concilier l’héritage de ses aînés avec les aspirations modernistes du jeune public. Chanteur le plus adulé par la nouvelle génération kabyle, il jouit également d’une grande estime auprès d’autres tranches d’age par sa musique, sorte de folk revival très dynamique et ses textes percutants Il enchaîne tous les deux ans un concert au Zénith-Paris à guichets ferméIl vient de sortir deux signles (ISSEM et A TTEDDU) ainsi qu’un clip qui ont un grand succès.YENNAYER est le plus grand rassemblement Kabyle en France et en Europe, une grande fête à ne pas manquer !

Tarif : 45.50 – 45.50 euros.

Début : 2024-01-13 à 18:30

Réservez votre billet ici

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris