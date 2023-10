JAIN ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris, 23 novembre 2023, Paris.

JAIN ZENITH PARIS – LA VILLETTE a lieu à la date du 2023-11-23 à 20:00:00.

Tarif : 39 à 69 euros.

Achat limité à 6 billets par acheteurAprès 4 ans d’absence, loin de la scène et de son public, JAIN est enfin de retour ! 4 longues années d’explorations musicales pour s’y perdre et mieux se retrouver. Elle a pris le temps d’écrire et composer un nouvel album dont elle est fière, juste équilibre entre electro, pop et folk. Album qu’elle viendra présenter sur scène dès cet été en festival et en zénith à l’automne prochain avec un passage à Paris le 23 novembre prochain.« The fool tour » à ne surtout pas manquer cette année !

Réservez votre billet ici

Nous vous conseillons le Métro Porte de Pantin (Ligne 5) ou bien Porte de la Villette (Ligne 7) :

– station Porte de Pantin (600 mètres du Zénith)

– station Porte de la Villette (900 mètres du Zénith)

Téléchargez le plan RATP

– Noctilien N45, N140, N41, N13 Porte de Pantin

– N42 Porte de la Villette

– Ligne 75, station Porte de Pantin

– Ligne PC, station Porte de Pantin ou Porte de la Villette

Téléchargez le plan RATP Bus

Si vous venez en voiture, nous vous conseillons de venir 1h30 avant le début du spectacle pour vous garer en toute sérénité.

Nous vous conseillons la sortie Porte de la Villette et de vous garer prioritairement au Parking de la Cité des Sciences et de l’Industrie.

Attention : Le parking de la Porte de Pantin / Cité de la Musique (parc payant Vinci) offre un nombre assez limité de places.

Donc si vous arrivés peu de temps avant l’événement, vous avez de grandes chances qu’il soit complet.

Visualisez le traffic routier en temps réel

Ligne 3b, station Porte de Pantin – Parc de la Villette (800 mètres du Zénith)

Visualisez le plan du Tramway

ZENITH PARIS – LA VILLETTE

211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

