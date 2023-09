HYPHEN HYPHEN ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris, 10 novembre 2023, Paris.

HYPHEN HYPHEN ZENITH PARIS – LA VILLETTE a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:00:00.

Tarif : 42 à 42 euros.

Le concert initialement prévu le 10 mars 2023 est reporté au 10 novembre 2023.Les billets restent valables pour la nouvelle date.Hyphen Hyphen est de retour ! Quatre ans se sont écoulés depuis leur deuxième album et une formidable tournée à guichets complets (près de 200 dates en deux ans) en France et en Europe. Le trio, dont on connait la réputation électrique sur scène, revient avec un troisième album “C’est la vie”. Renouant avec l’énergie du live, leur amour sincère pour la musique, le jeu et le songwriting, le groupe agence un grand album de pop sensible, dansante, mélancolique et hédoniste a` la fois.Retrouvez Hyphen Hyphen en tournée dans toute la France en 2023 !

ZENITH PARIS – LA VILLETTE

211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

https://www.hyphenhyphen-music.com/

https://www.youtube.com/channel/UCpW8-XI3sVjLe9ADwoh8qiQ

https://www.facebook.com/HYPHENHYPHEN

