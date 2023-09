SHAKA PONK ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris, 8 novembre 2023, Paris.

SHAKA PONK ZENITH PARIS – LA VILLETTE a lieu à la date du 2023-11-08 à 20:00:00.

Tarif : 42 à 75 euros.

– Soyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 14 octobre à 10h au 16 octobre à 23H59Après plusieurs années d’absence, 2023 marquera le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll dans plus de 40 salles à travers toute la France. Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !

Réservez votre billet ici

Nous vous conseillons le Métro Porte de Pantin (Ligne 5) ou bien Porte de la Villette (Ligne 7) :

– station Porte de Pantin (600 mètres du Zénith)

– station Porte de la Villette (900 mètres du Zénith)

Téléchargez le plan RATP

– Noctilien N45, N140, N41, N13 Porte de Pantin

– N42 Porte de la Villette

– Ligne 75, station Porte de Pantin

– Ligne PC, station Porte de Pantin ou Porte de la Villette

Téléchargez le plan RATP Bus

Si vous venez en voiture, nous vous conseillons de venir 1h30 avant le début du spectacle pour vous garer en toute sérénité.

Nous vous conseillons la sortie Porte de la Villette et de vous garer prioritairement au Parking de la Cité des Sciences et de l’Industrie.

Attention : Le parking de la Porte de Pantin / Cité de la Musique (parc payant Vinci) offre un nombre assez limité de places.

Donc si vous arrivés peu de temps avant l’événement, vous avez de grandes chances qu’il soit complet.

Visualisez le traffic routier en temps réel

Ligne 3b, station Porte de Pantin – Parc de la Villette (800 mètres du Zénith)

Visualisez le plan du Tramway

ZENITH PARIS – LA VILLETTE

211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

http://www.shakaponk.com/

https://www.youtube.com/channel/UCZN01kRWOqISXsFF8ss54BA

https://www.facebook.com/SHAKAPONKofficiel

https://en.wikipedia.org/wiki/Shaka_Ponk

Réservez votre billet ici