LES COWBOYS FRINGANTS ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain Catégorie d’Évènement: ST HERBLAIN LES COWBOYS FRINGANTS ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain, 15 juin 2024, St Herblain. La manifestation initialement prévu le 4 novembre 2023 est reportée au 15 juin 2024.Les billets restent valables. Remboursements autorisés.

Tarif : 45.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 20:00 Réservez votre billet ici ZENITH NANTES METROPOLE ZAC AR MOR 44800 St Herblain 44 Détails Catégorie d’Évènement: ST HERBLAIN Autres Code postal 44800 Lieu ZENITH NANTES METROPOLE Adresse ZAC AR MOR Ville St Herblain Departement 44 Lieu Ville ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain Latitude 47.214406 Longitude -1.638863 latitude longitude 47.214406;-1.638863

ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain 44 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-herblain/