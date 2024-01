SIMPLE MINDS ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain, mardi 16 avril 2024.

Achat limité à 8 places par acheteur.Après l’énorme succès de leur tournée de 2022 « 40 Years Of Hits » qui s’est déroulée à guichet fermé à la Seine Musicale de Paris ainsi qu’à Lille, Bordeaux et Lyon, SIMPLE MINDS reviennent en France à l’occasion d’une nouvelle tournée mondiale « Global Tour 2024 » qui s’arrêtera dans les Zéniths de Paris, Nantes, Clermont-Ferrand, Strasbourg et Dijon ! Les concerts sont l’âme de Simple Minds, c’est là que nous et notre public se sentons vivants et pleins d’énergie. Quatre décennies plus tard, cette tournée mondiale démontrera que Simple Minds est toujours en vie et en pleine forme ! » – Jim KerrSimple Minds ont connu une carrière incroyable depuis la sortie de leur premier album ‘Life in a Day’ en 1979. En constante évolution, les refrains entraînants du groupe et les atmosphères retentissantes en ont fait l’un des groupes les plus iconiques des années 80. En chemin, ils ont eu 5 albums au sommet des charts anglais, des singles numéro 1 des deux côtés de l’Atlantique et vendu plus de 60 millions d’albums et rempli des stades partout dans le monde. Ils sont revenus revitalisés et ont sorti un album en 2014 ‘Big Music’ et ont réussi à préserver l’engouement du public depuis. En 2018, leur album ‘Walk Between Worlds’ est arrivé à la quatrième place des charts anglais, leur position la plus élevée en 23 ans. Pas étonnant que les Manic Street Preachers, Moby, Primal Scream et bien d‘autres encore citent Simple Minds comme une inspiration vitale.

Tarif : 45.50 – 89.50 euros.

Début : 2024-04-16 à 20:00

ZENITH NANTES METROPOLE ZAC AR MOR 44800 St Herblain 44